O FC Porto apresentou esta sexta-feira mais seis reforços para a equipa de futebol feminino.

Através das redes sociais, os azuis e brancos mostraram aos adeptos as caras novas do plantel às ordens de Daniel Chaves, que passa assim a ser composto por 21 atletas. Adriana Semedo, Carolina Almeida, Carolina Brito, Catarina Pereira, Joana Ferreira e Karoline Lima juntam-se ao grupo, que começou a ser formado com a contratação de Cláudia Lima.

Veja aqui o vídeo de apresentação das novas jogadoras do FC Porto: