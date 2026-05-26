Matilde Vaz, média de 19 anos, renovou contrato com o FC Porto para a época 2026/27.

Depois da subida à primeira divisão nacional, os azuis e brancos continuam a leva de renovações no plantel feminino. Desta vez a escolhida foi Matilde Vaz, autora do primeiro golo da história do FC Porto na modalidade.

A jovem teceu algumas declarações às páginas dos dragões nas quais reforçou a felicidade e orgulho de continuar a vestir de azul e branco. «É um motivo de orgulho e felicidade, é um objetivo e um sonho realizado na minha carreira, mas também é uma responsabilidade acrescida. É continuar a trabalhar todos os dias para o FC Porto.»

A jogadora, que chegou ao FC Porto aos 17 anos, em 2024, vinda do Rio Tinto, assina e segue para a terceira época de dragão ao peito.