O FC Porto assegurou a continuidade de Mariana Queirós para a temporada 2026/27. A defesa-central, de apenas 17 anos, renovou contrato com as azuis e brancas e vai continuar a integrar o plantel portista na época em que o clube ingressa na primeira divisão.

Natural de Santo Tirso, Mariana Queirós chegou ao FC Porto no verão de 2024, então com 15 anos, e rapidamente se afirmou no clube azul e branco.

Depois de ter ajudado à conquista do título nacional da Terceira Divisão na época de estreia, voltou a ter papel de destaque em 2025/26, numa campanha que terminou com a subida ao principal escalão do futebol feminino português.

Apesar da juventude, a central ganhou espaço nas opções de Daniel Chaves e foi uma das jogadoras mais utilizadas da temporada, somando 21 titularidades em 22 encontros entre campeonato, Taça de Portugal e Taça AF Porto, além de duas assistências.