Iker Casillas, guarda-redes internacional espanhol que terminou a carreira no FC Porto, reclama 3,7 milhões de euros, pagos em prestações, por incapacidade de trabalho. Na base do pedido está o enfarte sofrido durante um treino do plantel portista, em maio de 2019.

De acordo com o jornal Público, a disputa judicial arrasta-se desde 2021, com o FC Porto a garantir que pagou todos os salários ao antigo futebolista enquanto este recuperava do problema de saúde, considerando que a verba em causa deverá ser liquidada pela seguradora Fidelidade.

No entanto, esta entidade considera não ser possível provar quo enfarte sofrido por Iker Casillas tenha sido provocado pela carga física a que foi sujeito durante o referido treino.

Aliás, a seguradora argumenta que exames anteriores realizados pelo guarda-redes demonstravam indícios de colesterol alto, procurando dessa forma evitar pagar a indemnização em causa.

O enfarte sofrido por Iker Casillas obrigou-o a colocar um ponto final na carreira, em 2020, aos 39 anos.

Hoje com 44 anos, o internacional espanhol passou grande parte da carreira no Real Madrid, que deixou, em 2015, para reforçar o FC Porto, clube que representou até 2019 e pelo qual conquistou uma Liga portuguesa e uma Supertaça Cândido de Oliveira.