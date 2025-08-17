Na antecâmara do primeiro jogo oficial enquanto treinador do FC Porto longe do Estádio do Dragão, Francesco Farioli admite que esse pode ser um fator com importância no jogo de Barcelos, ainda para mais num recinto que traz más memórias aos portistas.

«No início da semana, tentámos avisar os jogadores sobre isso. É um estádio que não deixa as melhores memórias, na época passada. Temos de estar preparados para isso. Sobretudo no início do jogo, isso pode gerar algum desconforto. Temos de saber o que queremos, com humildade, e lutar com tudo», referiu o treinador italiano.

Farioli assegurou que ter estudado «com muita atenção» o Gil Vicente, para poder ter «o melhor cenário possível» sobre a sua real valia. «Vimos jogos do seu treinador em clubes anteriores para termos uma melhor perspetiva de tudo, da maneira como vão pressionar e como jogam com a bola», acrescentou.

O treinador do FC Porto elogiou ainda «o esforço e a dedicação dos jogadores» desde o arranque da pré-temporada, mas espera ver a equipa evoluir nos próximos tempos. «Eles estão a trabalhar no duro, mas há muitas coisas para melhorar. Em todos os jogos, também contra o Vitória, tivemos momentos muito bons, mas outros com alguma desconexão e uma certa falta de consistência. Começámos um pouco mais tarde do que os outros, estamos ainda em construção», notou.

O FC Porto visita Barcelos, na segunda-feira (20h15), para defrontar o Gil Vicente. O jogo é referente à segunda jornada da Liga e tem acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.