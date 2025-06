Francisco Moura, lateral-esquerdo do FC Porto, antecipou o Mundial de Clubes e fez uma reflexão sobre a época menos conseguida da equipa.

«Um clube como o FC Porto é para ser campeão. As pessoas só vão estar bem se formos campeões, é a realidade. Tudo o que for abaixo disso é uma época de desilusão. Sentimo-nos tristes pela época que fizemos», começou por referir em entrevista à Betano.

Ainda assim, o jogador de 25 anos acredita ter feito uma «boa época» no que a números individuais diz respeito, acrescentando de pronto: «Sinto que posso fazer mais».

Moura admitiu alguma ansiedade por parte da equipa. O foco está em dar uma resposta positiva no Mundial de Clubes, mesmo estando ciente das dificuldades que surgirão pela frente.

«A equipa está ansiosa, quer muito dar já uma resposta. É uma competição que é importante para o clube. Vai ser uma boa experiência para nós e vamos fazer o melhor possível. A equipa tem-se preparado bem, mas sabemos que vamos ter uma fase de grupos muito difícil», começou por referir.

«O FC Porto é um clube com muitos títulos. Já provou que é muito capaz. Cabe-nos continuar esse legado e tentar fazer o melhor possível», acrescentou.

Formado no Sp. Braga, Francisco Moura recordou os tempos que passou com Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, na equipa B dos minhotos. No que toca ao emblema brasileiro, o lateral diz esperar um jogo muito difícil.

«Conheço muito bem o mister Abel. Estive com ele várias vezes na equipa B do Sp. Braga. É um treinador com muita personalidade e que exige muito da equipa. O Palmeiras é uma equipa bem organizada, boa defensivamente, a procurar ataques rápidos com jogadores de qualidade. Prevejo um jogo muito difícil», confessou.

O FC Porto faz parte do Grupo A do Mundial de Clubes, no qual medirá forças com o Palmeiras, Inter Miami e Al Ahly. A estreia portista na competição está marcada para 15 de junho, domingo, às 23:00, no MetLife Stadium, em Nova Jérsia, diante do Palmeiras.