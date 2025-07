De Lucho para Lucho. Glória do FC Porto, que este ano voltou ao dragão para ser adjunto de Francesco Farioli, Lucho González conheceu o seu homónimo na África do Sul, um jovem adepto portista com uma história de superação para contar.

Na verdade, ela é desfiada pelo seu pai, Armando: «Em 2013, perdi a minha mãe e, seis semanas depois, o meu filho e a irmã gémea nasceram, prematuros. Perdemos a nossa filha e ele esteve três meses no hospital, a lutar, a ser um lutador. Tenho uma tatuagem com o nome Lucho por causa dele».

Numa videochamada emotiva, partilhada pelo FC Porto, Armando confessa que «era um sonho mostrar o senhor (Lucho) ao meu filho», enquanto lembra um episódio marcante na vida do argentino.

«Em 2012, o Lucho perdeu o seu pai. Depois, teve um jogo com o Dínamo Zagreb, marcou um golo e dedicou ao seu pai. Disse à minha mulher que se tivesse um filho ia chamá-lo de Lucho, porque é um guerreiro», recordou.

Comovido com o gesto, Lucho González, hoje com 44 anos, devolveu os elogios: «Arrepia-me e deixa-me muito orgulhoso. O senhor é também um guerreiro por tudo o que passou na vida. Continuar a ser feliz é o mais importante. Fiquei sem palavras. Fez-me lembrar momentos da vida que temos de superar. Fico muito feliz que represente o nosso Porto no seu país».

