Nehuén Pérez, internacional argentino do FC Porto, desvendou alguns dos hábitos que o guiam em cada concentração, desde o famoso Mate ao jogo de cartas Truco, no qual Martín Anselmi e Alan Varela são mestres, tal como Lionel Messi, este nos estágios da seleção.

Num desses estágios, em 2018, o defesa portista celebrou o aniversário ao lado de La Pulga, com quem partilha o dia em que nasceu, 24 de junho. «Nunca vou esquecer esse momento», confessou, antes de exibir as tatuagens em honra aos pais, sinal indefetível do seu afeto pela família.

Num exclusivo TVI/CNN/Maisfutebol/V+, Nehuén Pérez, que começou o jogo de estreia do FC Porto no Mundial de Clubes fora do onze inicial, admitiu que «ninguém gosta de começar no banco», prometendo ainda assim «ajudar sempre a equipa, sendo positivo e trabalhando para poder ganhar novamente o lugar».

Esse jogo, frente ao Palmeiras, terminou empatado a zero. «O Palmeiras tem estado muito forte nos últimos anos e tem um grande treinador e plantel. Resgatámos um ponto, foi bom, mas representamos um clube com muita história, que nos obriga a ganhar sempre», comentou o defesa-central, de 24 anos, que perspetiva dificuldades para o duelo vindouro com o Inter Miami, de Messi e companhia.

«Eles têm grandes jogadores, com muita experiência. Vamos ter de ser perfeitos para podermos vencer, mas o Leo (Messi) é sempre capaz de surpreender», avisou, antes de deixar elogios ao técnico dos dragões, Martín Anselmi: «É um dos treinadores mais jovens no Mundial de Clubes, tem um grande futuro».

Ainda assim, Nehuén Pérez fez um mea culpa quanto ao momento da chegada do técnico ao Dragão, em janeiro deste ano. «Nunca é bom quando se muda de treinador, significa que algo não estava bem. Temos de ser autocríticos e perceber que não estávamos a fazer bem as coisas. Martín tem as suas ideias e, pouco a pouco, vamos assimilando o novo sistema», explicou.

O FC Porto iniciou o Grupo A do Mundial de Clubes com um empate a zero frente ao Palmeiras. Na próxima quinta-feira, os portistas defrontam o Inter Miami (20:00, TVI), em Atlanta. Na madrugada do dia 24 de junho (2:00, TVI), fecham a fase inicial do torneio frente ao Al Ahly, no MetLife Stadium, em Nova Jérsia.