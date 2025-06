André Villas-Boas, presidente do FC Porto, considerou os cinco atletas do clube que ajudaram Portugal a sagrar-se campeão europeu de sub-17 «dignos representantes da seleção nacional e do FC Porto», esperando vê-los «o mais rapidamente possível na equipa principal» dos dragões.

O líder portista referia-se a Martim Chelmik, Bernardo Lima, Mateus Mide, Duarte Cunha e Yoan Pereira, figuras importantes na caminhada lusa rumo ao terceiro título europeu da categoria para a equipa das Quinas, carimbado com um triunfo por 3-0 frente à França, na final.

«É um orgulho enorme ter-vos aqui. Não podíamos estar mais orgulhosos do vosso sucesso obtido com muito esforço, suor e emoção», elogiou o dirigente, numa nota publicada no site oficial dos dragões.

«Vocês já se destacam porque estão no escalão acima e obviamente querem saltar mais dois para chegarem à equipa A. Estiveram com eles (jogadores da equipa principal) hoje e o crescimento do Rodrigo (Mora) revela que estamos a olhar para vocês. O caminho da formação é o caminho das pedras. É um caminho difícil, de grande disciplina, determinação e ambição», acrescentou André Villas-Boas.