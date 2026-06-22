O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, não escondeu o orgulho depois da conquista do Campeonato Nacional de sub-15, título que permitiu aos dragões completarem o pleno na formação, juntando os troféus de iniciados, juvenis e juniores ao campeonato conquistado pela equipa principal.

No âmbito da entrega do troféu ao museu dos dragões, o líder portista destacou o simbolismo da conquista de um escalão que escapava ao clube desde 2011 e considerou que o feito reforça a identidade vencedora do FC Porto.

«Este pleno espoleta sentimentos, emoções e alegrias enormes. Significa muito para a massa associativa do FC Porto sermos os únicos a consegui-lo, e logo pela terceira vez. É o complemento de um grande processo formativo e uma marca de qualidade que distingue o FC Porto», afirmou.

Apesar da importância do feito, Villas-Boas sublinhou que o verdadeiro objetivo passa por transformar estes jovens campeões em jogadores da equipa principal.

«Falta a cereja no topo do bolo, que é a estreia de todos estes miúdos pela equipa principal. Enquanto direção, cabe-nos garantir que isso aconteça. Eles sempre acreditaram que é possível e ficaremos honrados quando acontecerem essas estreias, que tanto emocionam os adeptos do clube», acrescentou.

O presidente dos dragões reconheceu ainda que ganhar na formação ajuda a criar hábitos vencedores, mas recusou atribuir aos títulos um papel decisivo no desenvolvimento dos jogadores.

«Não distingue um processo formativo de qualidade. No currículo do Diogo Costa ninguém vê quantos títulos ele ganhou na formação. Queremos que ele se afirme como sénior, que se distinga pelo seu talento e que nos ajude a chegar ao título de campeão nacional pela equipa principal», referiu.

«Somos o clube mais vitorioso do futebol nacional e isso é uma marca que nos distingue. Vencer, acreditar e ganhar à Porto é uma cultura que está bem intrínseca neste clube», acrescentou.

O dirigente apontou ainda o exemplo de Rodrigo Mora para ilustrar a importância de identificar e acelerar o crescimento dos talentos mais promissores.

«Quando os processos são acelerados, temos talento evidente ao qual nos vinculamos e queremos que eles triunfem. Há um timing para o fazerem, mas todos esperamos que quanto mais cedo, melhor», concluiu.