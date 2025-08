«O vosso enorme carinho enche-me o coração! Obrigado, Dragões». Foi desta forma que Vitinha, médio do PSG que foi formado no FC Porto, reagiu à ovação que recebeu dos adeptos portistas antes do jogo de apresentação dos azuis e brancos, no passado domingo, frente ao Atlético de Madrid.

O internacional português assistiu ao encontro nos camarotes do Estádio do Dragão, que partilhou com várias figuras da história do clube, como Paulo Futre.

Duplas improváveis 🤩 Futre e Vitinha 💙 pic.twitter.com/xgICZ6U0za — FC Porto (@FCPorto) August 3, 2025

O jogador, de 25 anos, ajudou Portugal a conquistar a Liga dos Nações, no último verão, e ficou muito perto de uma temporada perfeita pelo PSG, falhando apenas a conquista do Mundial de Clubes ao perder a final frente ao Chelsea.

Vitinha afirmou-se na equipa principal do FC Porto na época 2021/2022, depois de um empréstimo ao Wolverhampton. Há três anos, o PSG pagou pelo seu passe mais de 40 milhões de euros, tornando-se rapidamente numa figura importante no campeão francês.

Pelos dragões, o médio conquistou duas Ligas, duas Taças de Portugal e a UEFA Youth League. Já em Paris sagrou-se campeão europeu, na última época, somando ainda três campeonatos, duas Taças de França e três Supertaças gaulesas.