Figura principal na recente vitória do FC Porto, em Alvalade, frente ao Sporting (2-1), William Gomes sente estar a viver o «momento mais importante da carreira».

Contratado no passado mês de janeiro ao São Paulo, por nove milhões de euros, o jovem avançado brasileiro, de 19 anos, vai ganhando cada vez mais espaço nas escolhas do treinador dos Dragões, Francesco Farioli.

No duelo com o Sporting, aproveitou a lesão de Pepê para agarrar um lugar no onze inicial, tendo deixado a sua marca no clássico com um golo fantástico.

«Foi um momento único na minha carreira. Estava mentalizado, focado e sabia que poderia fazer um golo ou ajudar a minha equipa de alguma maneira. Estou muito feliz por isso», confessou o jogador, ao site Globoesporte.

William acredita estar a viver «o momento mais importante da carreira», para o qual diz ter trabalhado «muito para [estar preparado] quando as oportunidades aparecessem».

«Acredito que é o momento de continuar a mostrar o meu futebol e seguir focado na temporada. Ainda está no começo, mas coisas boas estão por vir», sente o avançado, que não esquece as suas raízes.

«É sempre bom relembrar de onde viemos para servir de motivação em todas as ocasiões da vida. Em momentos bons e maus. Jamais esquecer de onde saímos e onde queremos chegar», partilhou.

William Gomes foi utilizado nas primeiras quatro jornadas da Liga e marca há dois jogos consecutivos, juntando o golo apontado ao Sporting ao que marcou na goleada do FC Porto ao Casa Pia (4-0).