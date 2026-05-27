FC Porto vai avançar com uma equipa sénior de futsal. O anúncio foi feito esta quarta-feira por André Villas-Boas, durante a participação no Festival ECO, em Lisboa, numa intervenção em que o presidente azul e branco destacou o crescimento do clube fora do futebol profissional e revelou a aposta em novas modalidades.

«O FC Porto lançou futebol feminino, basquetebol em cadeira de rodas e vai lançar futsal sénior, fica aqui em estreia absoluta», anunciou Villas-Boas, sublinhando a intenção de reforçar o ecletismo portista.

No mesmo encontro, Villas-Boas revelou ainda que já existe entendimento com a autarquia para a construção de um novo pavilhão em Campanhã.

«Acertámos com a Câmara Municipal um direito de superfície para a construção de um novo pavilhão», explicou, acrescentando que o clube procura continuar a aumentar a oferta desportiva à comunidade.