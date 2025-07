Gabri Veiga foi expulso no jogo deste domingo, em que o FC Porto venceu o Twente, por 2-1, e agora está dependente do relatório do árbitro Carlos Macedo para saber se cumpre castigo na 1.ª jornada da Liga.

De acordo com os regulamentos, cabe ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, em função do relatório do árbitro e dos regulamentos, decidir se o médio do FC Porto irá cumprir castigo num jogo particular ou oficial.

No cenário mais benevolente para o FC Porto, Gabri ficará de fora no próximo domingo, na partida de apresentação aos sócios, frente ao Atlético de Madrid, também no Dragão.

Caso contrário, o reforço espanhol de 23 anos irá ter de cumprir castigo na 1.ª jornada da Liga, a 9 de agosto, na receção do FC Porto ao Vitória de Guimarães.

Recorde-se, a título de exemplo, que na época passada Diomande, central do Sporting, viu vermelho direto num jogo particular frente ao Sevilha e acabou por cumprir castigo ainda na pré-época, noutro particular, tendo estado disponível e jogado na decisão da Supertaça, frente ao FC Porto.

No entanto, há também exemplos do contrário, ou seja, de jogadores que tendo visto vermelho direto num particular de pré-época cumpriram castigo já na competição oficial.

Gabri Veiga foi expulso juntamente com Naci Unuvar, ao minuto 44 do FC Porto-Twente, após um confronto entre ambos em pleno relvado.

O árbitro Carlos Macedo (AF Braga) considerou que ambos os jogadores tiveram conduta antidesportiva e mostrou dois cartões vermelhos, deixando ambas as equipas reduzidas a dez.