O médio espanhol Gabri Veiga abordou os seus primeiros meses no FC Porto e destacou a «grandeza» do clube e os objetivos de ganhar, garantindo que não se arrependeu da passagem pela Arábia Saudita, no Al-Ahli, antes de voltar à Europa e para perto de casa – embora não em Espanha – para representar os dragões.

«Desde o primeiro dia, apercebes-te da grandeza do FC Porto, das expectativas, da pressão. Está a um nível muito alto, numa liga muito competitiva. Há muitos objetivos, vontade de ganhar, uma cidade atrás de ti e é um clube muito grande. Mas não descobri nada, já sabia disso», afirmou, em entrevista à Rádio Marca, repassando a sua mudança para a Arábia Saudita em 2023/24, depois de ter jogado no Celta de Vigo.

«Não me vou arrepender nunca porque naquele momento era a decisão mais favorável para mim. Afinal, cada um decide o que é melhor para si e, naquele momento, creio e vou sempre crer que foi o melhor», disse Gabri Veiga, tendo sempre nos planos um regresso à Europa.

«Procurei o que era desportivamente melhor para mim e, por isso, também voltei para um clube como o FC Porto, com exigência enorme, para continuar a crescer como jogador», atirou.

«FC Porto-Celta? Prefiro não imaginar…»

Gabri Veiga respondeu ainda sobre um eventual cenário que colocasse, esta época, FC Porto e Celta de Vigo numa final da Liga Europa. O espanhol prefere nem «imaginar» tal embate.

«Prefiro não imaginar. Seria muito difícil, espero que não aconteça. Por um lado, espero que não aconteça. [Desportivamente] claro que é um adversário enorme, mas refiro-me à parte sentimental. Seria como uma facada no peito, prefiro que não aconteça. Se puder escolher, prefiro não encontrar o Celta», referiu.

«Obviamente, se acontecer, o FC Porto é o meu clube, tenho de defender o meu clube e darei sempre o melhor pelo FC Porto, mas se me derem uma bola de cristal, prefiro outra coisa», prosseguiu. Ainda assim, e de forma descontraída, fez os seus votos para concluir: «FC Porto campeão de tudo e o Celta da Taça do Rei.»

Os elogios à Seleção portuguesa

Abordando uma eventual chegada à seleção espanhola, Gabri Veiga reconhece que «há um nível enorme», que ainda lhe «faltam muitos passos» e sabe que é «um sonho difícil».

E, pelo meio, já antecipando o Mundial 2026, deixou elogios a Portugal. «É uma equipa, diria, das favoritas: França, Brasil, Espanha, Portugal, Argentina… eles têm um meio-campo incrível, um guarda-redes [Diogo Costa] que é meu colega de equipa, o Nuno Mendes na defesa… Têm uma equipa completa e, no Mundial, pode acontecer qualquer coisa. Pode haver surpresas, é um torneio curto, mas esperamos que seja Espanha», afirmou.

