Gabri Veiga já foi notificado pelo cartão vermelho direto visto frente ao Twente, no último domingo, no Estádio do Dragão, e está suspenso para o jogo do FC Porto desta quarta-feira.

Assim sendo, o médio espanhol não será opção no jogo à porta fechada frente ao Famalicão, que se disputa no centro de estágios do Olival.

Apesar de não ter público, este é considerado um jogo oficial de pré-época, já que terá uma equipa de arbitragem designada.

Neste cenário, Gabri poderá ser opção para o jogo de apresentação aos sócios, frente ao Atlético de Madrid, no próximo domingo, a não ser que lhe sejam aplicados dois jogos de castigo.

Do lado do FC Porto, entende-se que estará afastada a possibilidade de Gabri não estar disponível para o primeiro jogo competitivo da época, frente ao Vitória de Guimarães, a contar para a 1.ª jornada da Liga.

Gabri Veiga foi expulso juntamente com Naci Unuvar, ao minuto 44 do FC Porto-Twente, após um confronto entre ambos em pleno relvado. O árbitro Carlos Macedo (AF Braga) considerou que ambos os jogadores tiveram conduta antidesportiva e mostrou dois cartões vermelhos, deixando ambas as equipas reduzidas a dez.