Gabri Veiga explicou, em entrevista à rádio galega G24, o que o levou a deixar algumas referências indiretas a Frederico Varandas na festa do título, no sábado.

«Diziam que tínhamos muito medo... Que jogávamos muito pouco... Que para o ano a jogar a Champions não vai dar... Diziam que o presidente [André Villas-Boas] sabia que não íamos chegar lá porque era treinador. Mas aqui estamos!», atirou Gabri Veiga no Coreto, já no final dos festejos.

Agora, o médio espanhol admite que essas palavras já estavam planeadas.

«No final de contas, foi algo que planeei. Surgiu de algumas declarações que o presidente do Sporting fez em março. Ele entusiasmou-se um pouco e acho que foi o momento perfeito para fazer uma referência a isso, uma pequena picardia», explica Veiga.

«Em Espanha não há tanta rivalidade, mas aqui há muita entre Lisboa, Porto e os grandes clubes. No final, acho que foi tudo feito com respeito, mas é bom haver este tipo de rivalidade no futebol», acrescentou o médio.

Após isso, Gabri Veiga analisou a conquista do campeonato e a experiência de jogar em Portugal.

«Não é uma liga de topo, mas é muito difícil, muito subvalorizada. O Benfica é um adversário muito forte, Sporting demonstrou na Champions o que pode fazer, mas ganhámos a Liga a duas jornadas do fim. Estamos muito contentes», disse.

«Foi um ano difícil também pela perda de uma lenda do clube como é o Jorge Costa. E houve várias perdas de familiares no nosso plantel, que nos afetaram profundamente. Foi também um ano em que estivemos muito unidos e com essas feridas que todos tivemos conseguimos algo muito especial», referiu ainda.

Gabri Veiga, de 23 anos, soma 12 assistências e seis golos em 46 jogos na primeira temporada ao serviço do FC Porto, após duas épocas ao serviço do Al Ahli, da Arábia Saudita.