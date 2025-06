Gabri Veiga já fala como dragão, após ter sido anunciado oficialmente esta quinta-feira como reforço do FC Porto. Em declarações aos meios de comunicação do clube, o médio de 23 anos admitiu que «é o melhor para esta fase» da sua carreira.

O galego, que é internacional sub-21 por Espanha, referiu as conversas que teve com Galeno, antigo colega de equipa no Al Ahli, e com Samu, seu colega nos escalões jovens da seleção, que lhe explicaram mais sobre o FC Porto. Recorde-se que o médio que se destacou no Celta de Vigo assina um contrato válido para as próximas cinco temporadas.

«Estou muito contente por esta transferência. Acho que é o melhor para esta fase da minha carreira. O FC Porto desde sempre me fez ter grande confiança neste projeto e quero agradecer ao presidente por fazer todos os possíveis para chegarmos a bom porto», começou por referir.

«Fiquei a saber mais sobre o clube com o Galeno, com quem joguei no Al Ahli, mas o Samu demonstrou-me diariamente a sua vontade de me ter aqui. Agora só penso em trabalhar todos os dias, a começar já amanhã. Estou ansioso por integrar e acrescentar o meu contributo a esta grande equipa. Quero ajudar nos minutos que tiver e conseguir grandes feitos aqui», acrescentou após a apresentação ao lado do presidente André Villas-Boas.

O FC Porto investiu 15 milhões de euros (mais bónus) na contratação de Gabri Veiga, que assina até 2030.