O médio espanhol do FC Porto, Gabri Veiga, considerou esta quarta-feira, no regresso dos azuis e brancos aos trabalhos, para 2026/27, que a nova época vai ser «mais difícil» do que a anterior, na qual os dragões voltaram a ser campeões nacionais, quatro anos depois

«Somos o alvo a abater, os rivais vão reforçar-se e sem dúvida que vai ser uma época mais difícil do que a anterior, porque na época passada, penso que surpreendemos um pouco todos com o nível que mostrámos e, agora que já nos conhecem, vai ser muito difícil. Mas estamos aqui para honrar o FC Porto e para colocá-lo onde merece», disse o médio, em declarações aos canais do clube.

Em 2025/26, Gabri Veiga fez 48 jogos, seis golos e 12 assistências pelo FC Porto.

Quem também perspetivou a próxima época e falou no regresso aos trabalhos foi o guarda-redes Cláudio Ramos, de 34 anos, que parte para a sétima época no FC Porto. O guardião não escondeu a ambição em conquistar de novo a Liga, mas destacou que é importante trabalhar com a mesma «intensidade e responsabilidade» para traçar o caminho do sucesso.

«Ser campeão é difícil, mas trabalhar com a ambição que tivemos no ano passado, com a intensidade e a responsabilidade como nós trabalhamos, é mais difícil do que propriamente ser campeão. É com essa vontade e com esse espírito que voltamos e queremos voltar a ser campeões», referiu.