Gabri Veiga vive os primeiros tempos como jogador do FC Porto desde que se transferiu do Al Ahli da Arábia Saudita. Em entrevista à DAZN, o jovem espanhol recordou o tempo antes da mudança para o dragão e o que falou com Galeno (ex-FC Porto), enquanto conviveu com o brasileiro no clube saudita.

«Acho que ele às vezes tinha dúvidas, porque eu falava muito do FC Porto, porque já tinha tido conversas e já estava interessado em vir para cá. Acompanhava as minhas conversas, mas acho que até o rumor finalmente sair, não se apercebeu que eu estava a seguir o FC Porto mais do que estava habituado. Falámos muitas vezes em assistir a um jogo, se nos conviesse. A verdade é que ele é uma pessoa muito boa e também foi um prazer partilhar o balneário com ele», disse o jogador de 23 anos.

Veiga revelou ainda que vê Carlos Carvalhal como o treinador que marcou a sua ascensão no Celta de Vigo na temporada 2022/23.

«Guardo um carinho enorme. Trocámos mensagens muitas vezes», confessou. «Carlos Carvalhal voltou a confiar em mim. Não foi só o primeiro treinador da época, mas também o segundo. Isso fez-me sentir importante na equipa».

«É um grande treinador, aprendi muito com ele. Talvez o meu melhor momento na elite foi com ele e isso vou levar para sempre. O que eu gosto nele é que o que tiver a dizer, vai dizer-te. Mas é da paixão e do querer ajudar o jogador e isso é muito importante», disse Gabri Veiga e referiu ainda que mantém o contacto agora que está na cidade do Porto.

«Estou a falar agora com ele para me ajudar a instalar-me no Porto. Escreve-me para saber se tenho alguma dúvida, dá-me conselhos do futebol português, da cidade... Agradeço-lhe porque tem uma grande experiência, é um grande treinador como disse», concluiu.