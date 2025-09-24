O médio espanhol Gabri Veiga esteve em destaque no triunfo do FC Porto frente ao Rio Ave e foi eleito Dragão da Semana. Em Vila do Conde, o jogador de 23 anos marcou o primeiro golo com a camisola portista e fez ainda duas assistências.

«Foi o meu primeiro golo aqui, já não marcava há algum tempo. Muito especial pelo que representa, por acontecer num clube tão grande e porque comprovei essa característica de chegar à frente. É um golo que me dá confiança e não quero que acabe aqui», disse o espanhol, em entrevista ao Porto Canal.

Quanto ao encontro na Áustria frente ao Salzburgo a contar para a jornada inaugural da Liga Europa, o médio reforçou a necessidade de encarar o desafio com seriedade e ambição.

«É verdade que não atravessam a melhor fase, mas são uma equipa intensa, forte nos duelos e habituada à Champions. Temos de aproveitar as oportunidades e ganhar, porque o nosso lema é simples: vencer todos os jogos.»

Gabri Veiga tem contrato com o FC Porto até 30 de junho de 2030 e uma cláusula de rescisão de 65 milhões de euros.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?