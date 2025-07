Gabri Veiga, médio de 23 anos, assegurou que «todos querem voltar a colocar o FC Porto no lugar onde merece», adiantando que a troca de Martin Anselmi por Francisco Farioli é apenas futebol. «É normal em todas as épocas haver mudanças.»

«Há caras novas e outras virão. Também estou entusiasmado pelos novos vínculos que se possam fazer, para o staff nos tornar melhores e nós a eles. Vamos trabalhar todos juntos pelo bem do FC Porto», acrescentou, em declarações aos meios do FC Porto.

O espanhol falou também da preparação da temporada e sublinhou que «a pré-época vai ser mais curta, por isso é necessário aproveitar os dias, os treinos e dar tudo diariamente para melhorar, tanto individual como coletivamente».

Gabri Veiga, recorde-se, chegou ao FC Porto no início de junho, vindo do Al-Ahli da Arábia Saudita, e ao serviço dos dragões já realizou três jogos e fez uma assistência todos no Mundial de Clubes.

«Chegar no final da temporada é um momento um pouco estranho. Vim praticamente no final da época passada e foi tudo muito rápido, com muitas viagens. Pude descansar um pouco, recarregar as baterias e agora estou aqui com muita vontade de começar esta temporada.»