Gabri Veiga está a um passo de ser confirmado como novo reforço do FC Porto, num valor entre 16 e 17 milhões de euros. A negociação com os dragões está fechada, a restar apenas detalhes entre o jogador e o Al Ahli, segundo apurou o Maisfutebol.

Para rumar de imediato para o emblema azul e branco, ao ponto de ser inscrito ainda para disputar o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, o médio espanhol aceitou abrir mão de bastante dinheiro na Arábia Saudita.

A primeira iniciativa de Veiga passou por aceitar uma significativa redução no ordenado para firmar um contrato válido por cinco temporadas com o FC Porto. Sendo assim, vai estar enquadrado no teto salarial estipulado pelo presidente André Villas-Boas.

Outro ponto importante no negócio é o facto de o jogador formado no Celta de Vigo trabalhar para abrir mão de boa parte do que tem direito a receber no Al Ahli (premiações antigas, assim como um acordo a envolver impostos e taxas salariais).

Para além do projeto oferecido pelo FC Porto, pesou para Gabri Veiga, de 23 anos, o forte desejo de regressar ao futebol da Europa e, sobretudo, ficar mais perto da família, que continua a residir na região de Vigo.