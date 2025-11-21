O médio do FC Porto, Gabri Veiga, abordava os seus primeiros tempos no FC Porto e a ligação da cidade ao clube quando, em jeito de brincadeira, em entrevista à Rádio Marca, o jornalista apontava Porto e Lisboa como cidades recomendáveis.

Foi então que Gabri Veiga, de forma bem-disposta, preferiu destacar o Porto perante Lisboa… e não ficou por aí. Foi também mais a Norte, a Espanha, perto da sua terra (Porriño), para fazer a comparação geográfica e deixar as suas recomendações.

«Não, Lisboa não tanto (risos). Do Porto para baixo é como de Vigo para cima, chegas ao Norte e não recomendo. De Pontevedra a Santiago, sim, mas daí para cima não (risos)», atirou o médio espanhol formado e destacado no Celta de Vigo, antes de representar o Al-Ahli na Arábia Saudita e os dragões.

O atleta de 23 anos foi ainda questionado sobre como veria uma eventual subida do Deportivo à Liga espanhola, sendo ele «celtista».

«Bem… claro que os dérbis são sempre bons, não tive oportunidade de vivê-lo a não ser na bancada. Por um lado, estaria bem, mas não sou eu, como celtista, que pode ficar contente com os êxitos do Depor. Mas se subirem, será algo bom para o desporto galego, mas como celtista nunca vou ficar contente pelo Depor ganhar», afirmou.