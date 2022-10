O FC Porto viaja ao final da tarde desta sexta-feira para os Açores com 23 atletas na comitiva.

Além de Pepe, que recupera de lesão e ainda deverá ter várias semanas de paragem pela frente, também o extremo Gabriel Veron figura no boletim clínico do FC Porto e falha a partida.

De acordo com o comunicado dos dragões, o brasileiro «contraiu uma mialgia de esforço na coxa direita e fez tratamento» nesta sexta-feira. Já o restante grupo, trabalhou no Estádio do Dragão e não no Olival, ao contrário do que é habitual.

Stephen Eustáquio também é baixa confirmada para o duelo com os açorianos, depois de ter sido expulso no clássico da última jornada, frente ao Benfica.

No sábado, note-se, os portistas defrontam o Santa Clara, na 11.ª jornada da Liga, às 15h30.

A lista de convocados do FC Porto:

Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel Portugal; João Mário, Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, David Carmo, Iván Marcano, Wendell, Zaidu; Matheus Uribe, Marko Grujic, André Franco, Otávio, Bruno Costa, Bernardo Folha, Pepê, Galeno, Gonçalo Borges, Danny Namaso, Toni Martínez, Evanilson e Mehdi Taremi.