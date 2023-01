A FMS Gestão Esportiva Ltda, empresa que representa e gere a carreira do avançado Gabriel Veron, do FC Porto, avançou com um processo contra a SAD azul e branca, no Tribunal Judicial da Comarca do Porto.

Segundo consta no portal Citius, os representantes do jogador brasileiro de 20 anos reclamam uma dívida de 766 931, 51 euros.

Veron foi contratado pelo FC Porto ao Palmeiras em julho a troco de 10,25 milhões de euros. Depois de um período de adaptação, o avançado já foi lançado a titular por Sérgio Conceição nos últimos três jogos e, no total, soma 18 encontros pelos dragões esta época, nos quais apontou um golo e duas assistências.