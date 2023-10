Gabriel Veron contraiu uma «rotura muscular na face posterior da coxa esquerda» ao serviço da equipa B, anunciou esta terça-feira o FC Porto.

O brasileiro lesionou-se ao serviço da equipa B, no passado sábado, em jogo da 7.ª jornada da II Liga.

Veron voltou à competição nesse jogo, na sequência de uma recuperação de uma lesão no adutor direito superior a dois meses, e deveria alinhar pela seleção de sub-23 do Brasil nos Jogos Pan-Americanos, mas já saiu da convocatória e voltou ao boletim clínico dos dragões juntamente com os defesas Pepe, Marcano e Zaidu.

A equipa de Sérgio Conceição começou hoje a preparar a visita ao Vilar de Perdizes, da Série A do Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional, num encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal aprazado para 20 de outubro, em Chaves.

O FC Porto volta a treinar na quarta-feira, às 10h30, no centro de estágios do Olival.