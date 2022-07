Sérgio Oliveira já fala como reforço do Galatasaray, que este sábado oficializou a sua contratação ao FC Porto.

«Gostaria de agradecer ao nosso presidente e a todos que trabalharam muito para que esta transferência se concretizasse», afirmou o internacional português em declarações ao canal do clube de Istambul, tendo-se mostrado também impressionado com a grandeza do «Gala».

«É um clube que tem um número incrível de fãs. Mal posso esperar para sentir o calor deste estádio. O Galatasaray tem uma história de conquistas também na Europa. Quero ajudar o clube a estar no lugar que merece. Para isso, entrarei em campo para dar o melhor com os meus companheiros. Vou lutar até a última gota de sangue. Tenho certeza que vamos ganhar títulos», salientou o médio de 30 anos.

O clube turco anunciou este sábado que irá pagar três milhões de euros ao FC Porto e que o seu novo reforço irá auferir um salário líquido de 2,75 milhões de euros por cada uma das quatro épocas de contrato.