O extremo Galeno esteve ao lado de Sérgio Conceição para projetar o jogo com o Barcelona e salientou que os dragões não vão ter uma tarefa fácil, mesmo com os catalães a jogarem em Montjuic, devido às obras no Camp Nou.

«Não muda nada. Onde formos jogar, vamos dar o máximo. Amanhã [terça-feira], vai ser uma grande noite e tenho a certeza de que se fosse em Camp Nou iria ser muito especial para muitos que sonham jogar lá. Mas amanhã vai ser bom», afirmou o avançado portista em conferência de imprensa.

«Vamos tentar fazer o que fizemos no Dragão e até melhor. Quem não faz golo, acaba por sofrer. Vamos estar focados, tentar falhar menos. Fizemos um grande jogo lá, mas precisamos de melhorar. Vai ser um jogo muito difícil, mas vamos entrar olhos nos olhos para dar o nosso melhor. Vamos dar o máximo», acrescentou.

Distinguido na presente edição da Liga dos Campeões como o melhor jogador da primeira jornada e após a presença no melhor onze da semana, Galeno admitiu que se sente confortável na prova milionária.

«É bem diferente do campeonato português. Jogámos com todos os adversários de igual para igual, em Portugal não tenho tanto espaço. Tenho bastante espaço na Liga dos Campeões e facilita muito o meu jogo. Tento dar o meu melhor e amanhã será igual. Vou dar o máximo», realçou.

Pepê foi chamado recentemente à seleção brasileira e Sérgio Conceição já apontou Evanilson e Galeno como os próximos elementos do plantel a tornarem-se internacionais. Contudo, o extremo de 26 anos, que pode representar Portugal, não quis alongar-se sobre o tema.

«Já falei sobre isso. Não é o momento de falar sobre isso, mas todos sabem do meu trabalho. Estou focado no FC Porto e no jogo de amanhã. Já disse o que tinha de dizer. Amanhã é um jogo importante. Vou estar sempre focado no FC Porto e mais para a frente veremos», frisou.

O FC Porto joga com o Barcelona esta terça-feira, às 20h00, em jogo da quinta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.