Com autorização do FC Porto, Galeno está em Londres para fazer exames médicos e assinar contrato com o Al Ahli, com quem tem uma negociação muito bem encaminhada, segundo apurou o Maisfutebol.

Se tudo correr conforme o previsto, o extremo brasileiro vai rumar logo de seguida à Arábia Saudita, onde tem à espera um contrato válido por três temporadas.

O camisola 13 dos dragões sempre esteve entre os jogadores com maiores possibilidades de saída desde a entrada de André Villas-Boas na presidência.

Aos 27 anos, Galeno, recorde-se, esteve perto de ser negociado com o Al Ittihad, também da Arábia Saudita, no último mercado, numa transação de 50 milhões de euros. O acordo caiu por divergências entre o clube saudita e o Fundo Soberano Saudita.