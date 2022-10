Os futebolistas Galeno, João Mário e André Franco aumentaram os nomes no boletim clínico do FC Porto, este sábado, na véspera do jogo ante o Anadia, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

De acordo com a informação dada pelo FC Porto, após o treino matinal, Galeno esteve em gestão de esforço, João Mário fez tratamento a uma contusão na coxa direita e André Franco fez tratamento a uma entorse no tornozelo esquerdo.

Estes três nomes juntaram-se a Pepe, que realizou tratamento. O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, referiu esta manhã, em conferência de imprensa, que o central internacional português vai ficar mais «umas semanas» fora da competição.

O Anadia-FC Porto joga-se a partir das 20h45 de domingo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.