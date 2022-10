Sérgio Conceição ainda tem dúvidas quanto à construção do onze inicial para o clássico desta sexta-feira com o Benfica, no Estádio do Dragão. O treinador do FC Porto assumiu «algumas dores de cabeça» na posição de lateral direito, mas também Galeno, um dos destaques em Leverkusen, está em dúvida.

«Tenho dores de cabeça para escolher o defesa-direito. Todos os laterais recuperados? Menos o João Mário. Ele e o Galeno vai ser até à última, vamos ver», reconheceu o técnico em conferência de imprensa no Olival.

Do lado do adversário, David Neres já está recuperado, mas Conceição não quis destacar as individualidades encarnadas.

«A nossa forma de jogar não muda. Os jogadores têm características diferentes, mas a base do trabalho é o que fazemos tendo em conta o adversário. Fazêmo-lo não só pelo respeito que eles merecem, mas porque acho que o trabalho é feito com mais qualidade. Olhamos para o onze do Benfica e ter algumas preocupações com certos jogadores, mas isso faz parte da análise que fazemos», vincou.

O FC Porto-Benfica, da 10.ª jornada da Liga, joga-se esta sexta-feira no Dragão a partir das 20h15. Acompanhe tudo no AO MINUTO do Maisfutebol.