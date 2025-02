A poucos dias do fim de mais uma janela de mercado, o FC Porto assegurou a maior transferência (até ao momento) do futebol português, com a saída de Galeno para o Al Ahli, a troco de 50 milhões de euros. Em contrapartida, William Gomes chegou do São Paulo para colmatar a saída do compatriota.

Mas afinal o que significa esta «substituição» no sistema dos azuis e brancos?

Ora, o Maisfutebol em parceria com a SofaScore apresentam as principais estatísticas de ambos os jogadores em 2024/25, assim como o «heatmap» que mostra as áreas mais vezes pisadas em campo.

Desde logo, salta à vista que Galeno é mais eficaz à frente da baliza, com um total de 12 golos somados e 2.66 remates por jogo em média. Este não é um ponto forte do extremo de 18 anos, que apresenta uma maior capacidade de drible e em termos de cruzamentos também está acima do internacional brasileiro, agora a caminho da Arábia Saudita.

Olhando para o «heatmap», Galeno mostrava muita capacidade de ocupar toda a faixa esquerda e a espaços aparecia dentro da área. Recorde-se que o avançado de 27 anos chegou a atuar no lado esquerdo da defesa em alguns jogos, esta temporada.

Por outro lado, William Gomes teve uma missão mais ofensiva no São Paulo, aparecendo mais do lado esquerdo do ataque, mas com liberdade para trocar de flanco e criar situações no lado contrário do campo.

Veja aqui a comparação entre Galeno e William Gomes: