A embarcar para férias, Wenderson Galeno acabou por confirmar uma notícia há muito pré-anunciada. Que Sérgio Conceição vai deixar o FC Porto ao fim de sete temporadas ao leme dos azuis e brancos.

«Ainda não imaginámos isso [O FC Porto sem Conceição]. Tenho a certeza de que o Sérgio vai ser feliz e nós vamos sentir muito a falta dele», disse o extremo dos azuis e brancos em declarações aos jornalistas no aeroporto.

O FC Porto terminou a época apenas com a conquista da Taça de Portugal e no terceiro lugar da Liga a 18 pontos do Sporting. Ainda assim, o jogador brasileiro recusou falar num mau ano. «Acabámos a época com um título, foi uma época boa», disse, reconhecendo, ainda assim, que a equipa sofreu em 2023/24.