Galeno, jogador do FC Porto, na flash interview à Sport tv, após a vitória no Dragão sobre o Tondela, por 4-0:

«[Prémio de homem do jogo] Só tenho de agradecer pelo prémio, é do grupo todo. Trabalho forte para quando o mister precisar estar pronto. Já estava na hora de mostrar porque vim para o FC Porto. Está aí hoje o meu trabalho e não paro por aqui. É continuar, dar sequência ao meu trabalho no FC Porto.

[Marcar no Dragão] É muito bom, fantástico. Foi um sonho realizado. Fazer um golo no estádio do Dragão com os adeptos a apoiarem até ao fim, é muito importante. Estou muito feliz por estar de volta e merecemos sair com os três pontos. Agora é descansar que na quinta-feira temos um grande jogo.

[O que lhe pediu Sérgio Conceição e aos colegas que entraram] Todos estão preparados e trabalham duro para quando o mister precisar. É desfrutar deste momento, estou muito feliz. Agradecer o apoio dos adeptos e queremos, no final da época, levantar a Taça.

[Jogo com o Lyon] Na quinta-feira temos um grande jogo, não vai ser fácil. Vamos descansar e na quinta dar tudo.»