Galeno abriu a hipótese de jogar pela seleção portuguesa. O jogador do FC Porto falou ao jornal O Globo, do Brasil, e foi claro quanto a essa possibilidade.

«Todos os jogadores sonham em jogar na seleção! Hoje tenho cidadania portuguesa e jogaria por Portugal com o maior orgulho», disse Galeno.

«Se tivesse essa hipótese, daria o meu melhor para representar bem toda a nação de Portugal. A minha carreira como atleta profissional está sendo vista através dos clubes daqui. No meu caso específico, orgulho-me muito e sinto grande vontade de fazer sucesso por aqui. Se for pela seleção de Portugal, ficarei muito feliz», resumiu.

Ainda assim, Galeno não esquece o país em que nasceu. «A seleção é o sonho de qualquer atleta brasileiro, mas estou focado nas competições do FC Porto nesse momento. Fazer parte da equipa brasileira, ou mesmo da portuguesa, será consequência do meu trabalho. Preciso continuar neste nível e serei lembrado», declarou.

O jogador dos dragões também sublinhou o papel do clube azul e branco.

«O FC Porto abriu-me as portas na Europa e o maior sentimento que tenho é de gratidão. Sou muito grato por isso. Vou dar meu melhor sempre por eles com o objetivo de fazer história no clube. Há essa tradição de brasileiros, eles abraçam-nos e fazem sentir-nos em casa. Hoje faço parte da equipa do FC Porto e a minha cabeça, o meu foco, estão 100% neste clube que me acolheu. O resto, o futuro, está nas mãos de Deus.