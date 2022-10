Galeno prolongou contrato com o FC Porto por até junho de 2027, segundo o relatório e contas da SAD dos campeões nacionais divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), de acordo com a Lusa.

O brasileiro regressou aos dragões em janeiro de 2022 por nove milhões de euros, depois de ter representado o Sp. Braga.

«De referir também que o contrato de trabalho com o jogador Galeno foi prolongado por mais uma época, até 30 de junho de 2027», lê-se no documento.

Além da renovação do contrato de Galeno, o FC Porto mencionou outras operações que vão integrar o exercício de 2022/23, por terem sido consumadas a partir de 01 de julho. Ou seja, as compras de Stephen Eustáquio, André Franco, Gabriel Veron, João Marcelo, Samuel Portugal e David Carmo e as vendas de Francisco Conceição, Sérgio Oliveira e Agustín Marchesín.