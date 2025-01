É oficial! Galeno é jogador do Al Ahli!

O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, um acordo com o clube saudita para a transferência a título definitivo de Galeno pelo valor fixo de 50 milhões de euros.

De acordo com o comunicado, os dragões assumirão a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e declaram que terão encargos com serviços de intermediação de 10 por cento do montante da transação líquido do mecanismo de solidariedade.

Depois de fazer exames médicos em Londres, tal como o Maisfutebol avançou, o jogador chegou esta noite à Arábia Saudita, em cima do fecho do mercado de transferências naquele país.

Galeno vai assinar por três épocas e meia pelo clube saudita, depois de no último defeso se ter gorado a transferência para o Al Ittihad, rival do Al Ahli da cidade de Jeddah.

Ao serviço da equipa A portista, o internacional brasileiro de 27 anos realizou 153 jogos, marcou 45 golos e fez 24 assistências, vencendo dois campeonatos, três Taças de Portugal, duas Supertaças e uma Taça da Liga.

153 jogos, 45 golos e muitas memórias em tons de azul 💙



Obrigado, Galeno 🙌#ComoNósumdeNós pic.twitter.com/6jprxNHZTK — FC Porto (@FCPorto) January 31, 2025