Galeno não vai mesmo reforçar o Al Ittihad e, com isso, o FC Porto acaba por ver ruir quase que em última hora uma transferência de 50 milhões de euros, segundo confirmou o Maisfutebol.

A negociação ficou toda acordada verbalmente na manhã desta segunda-feira, mas o Fundo Soberano (PIF), responsável por gerir as principais contratações na Arábia Saudita, não entrou num consenso com o clube de Jeddah.

O avançado brasileiro era um desejo do Fundo, que aceitava pagar 6,5 milhões de euros limpos/época ao jogador. Por outro lado, o Al Ittihad estava disposto a avançar pelo neerlandês Steven Bergwijn, do Ajax, o que acabou mesmo por acontecer.

Com o aval dos dragões, Galeno ficou todo o dia à espera da autorização para fazer ainda na Invicta os exames médicos a pedido do Al Ittihad. Naturalmente, ficou frustrado e bastante chateado com a queda do acordo.

Sem sucesso na transferência para o futebol saudita, Galeno vai, em princípio, cumprir então contrato com o FC Porto até junho de 2028. Segue protegido por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.