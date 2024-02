O jogador do FC Porto, Galeno, em declarações na flash interview da DAZN Portugal após a vitória na receção ao Arsenal (1-0), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões:

«O mérito do golo é de toda a equipa pelo que fizemos os 90 minutos, trabalhámos e defendemos bem. a energia estava dentro do campo. Estou muito feliz por ter marcado um grande golo e por sairmos daqui com a vitória.

[Colegas chamam-no de Senhor Champions] A equipa toda brinca com isso e acabo por ter sorte nestes jogos. Estou muito feliz por ter ajudado a equipa, mas nada está ganho. Agora é descansar.

[Assinava um empate a zero em Londres?] Vamos tentar fazer o que fizemos aqui. manter a equipa compacta para não sofrer e tentar dar o nosso máximo para conseguirmos a qualificação.»