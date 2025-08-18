César Peixoto, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após derrota por 2-0 frente ao FC Porto:

«Acho que o Gil teve muita organização, muita qualidade. Arriscámos tudo, jogámos de igual para igual com o FC Porto, pressionámos alto. Exibição com carácter da minha equipa, apesar da derrota. Parabéns ao FC Porto pela vitória, não está em questão. Entrei com uma boa equipa e saí com uma grande equipa. Bom jogo, mas não levámos nada infelizmente.

Sofremos o segundo golo numa fase em que queríamos ser mais agressivos. O 2-0 condicionou-nos em termos de resultado, mas a equipa nunca se desorganizou e não virou a cara à luta. Futebol é isto.

O FC Porto soube jogar com as faltas para quebrar o ritmo de jogo e o árbitro deixou que isso acontecesse. Faz parte. Há que dar os parabéns pela vitória.

[preferia ter defrontado o Porto noutra fase da época?] É sempre difícil defrontar FC Porto, Benfica, Sporting ou SC Braga, mas não os encolhemos, temos é de ter coragem para trabalhar. Fomos uma equipa com uma ideia bem definida independentemente do resultado. Não fizemos golo, podíamos ter sido mais agressivos. Bom jogo, mas insuficiente. O FC Porto foi mais eficaz, parabéns para o adversário.

[o mercado está fechado para o Gil Vicente?] Sabemos do que precisamos e vai chegar gente para nos ajudar. Precisamos de extremos, mas o que me interessa é o espírito de grupo da equipa, a capacidade e coragem que tiveram.