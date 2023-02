Galeno lesionou-se em Milão, em jogo da Liga dos Campeões frente ao Inter Milão, e não é opção para Sérgio Conceição. Foi o próprio treinador quem o revelou neste sábado, em conferência de imprensa, referindo que «Galeno está fora» da receção ao Gil Vicente.

O extremo pode não ser a única baixa, no entanto.

«Provavelmente o Evanílson também estará fora, por não estar bem fisicamente. Pelo menos hoje não esteve com a equipa, vamos ver como evolui amanhã.»

Relativamente ao jogo com o Gil Vicente, agendado para este domingo, no Dragão, a partir das 20.30 horas, Sérgio Conceição avisou que esta é uma equipa diferente daquela que iniciou a época.

«Houve uma evolução normal da equipa do Gil Vicente com o Daniel Sousa, nos últimos oito resultados têm seis positivos, quatro vitórias e dois empates, e isso é demonstrativo da evolução da equipa do Gil Vicente», referiu o treinador do FC Porto.

«Os jogadores são muitos deles os mesmos da época passada. Esperamos por isso uma equipa difícil, definindo muito bem os momentos com e sem bola. Temos de olhar para o Gil Vicente, perceber o que pode fazer, mas temos de olhar sobretudo para o FC Porto, e para o que podemos fazer no jogo.»