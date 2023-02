O FC Porto recebe o Gil Vicente este domingo, em jogo da 23.ª jornada da Liga Portuguesa.

Depois do triunfo do Benfica em Vizela (por 2-0), na véspera, os dragões estão obrigados a vencer para voltarem a encurtar a desvantagem para a liderança para cinco pontos.

O FC Porto é neste momento segundo classificado com 51 pontos, o Gil Vicente é 14.º com 23.

O encontro do Dragão está tem pontapé de saída marcado para as 20h30 e poderá acompanhar tudo aqui AO MINUTO no Maisfutebol.