Depois de ter goleado o Arouca de manhã, o FC Porto derrotou o Gil Vicente por 2-1, num encontro disputado esta tarde no Olival, à porta fechada.



Segundo informam os dragões no site oficial, Danny Loader anotou os dois golos do triunfo frente ao emblema de Barcelos.



Sérgio Conceição utilizou os seguintes jogadores: Marchesín, João Mário, Pepe, Marcano, Wendell, Marko Grujic, Otávio, Pepê, Danny Loader, Galeno, Toni Martínez, Vasco Sousa, Bernardo Folha, Francisco Meixedo, Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, David Carmo, Zaidu, Matheus Uribe, Eustáquio, Bruno Costa, Gonçalo Borges, Medhi Taremi, Evanilson, Fernando Andrade.



Diogo Costa, João Marcelo e Cláudio Ramos fizeram trabalho específico enquanto Manafá continua a recuperar de lesão.