O FC Porto recebeu o Gil Vicente no Dragão, em partida da 22.ª jornada da Liga 2022/23, e perdeu por 2-1.

Taremi fez o 1-0 aos quatro minutos, mas Fran Navarro empatou aos 27 minutos.

O jogo ficou marcado por vários casos, com João Mário a ser expulso aos 34 minutos e os barcelenses a marcarem o 2-1, de penálti, aos 45+2.

O FC Porto ficou reduzido a nove unidades por expulsão de Uribe e viu ainda um golo anulado a Eustáquio por fora de jogo.

Com esta derrota, os dragões ficam a oito pontos do líder Benfica e o segundo lugar fica à mercê do Sp. Braga. Já o Gil Vicente sobe a 13.º.

FICHA DE JOGO