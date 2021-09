Luis Díaz passou a ser este domingo o novo líder da lista dos melhores marcadores da Liga. O colombiano do FC Porto bisou na goleada sobre o Moreirense por 5-0 e com esses dois golos ultrapassou Fran Navarro, do Gil Vicente, que era até aqui o melhor marcador do campeonato.

Para trás ficaram Toni Martínez, Taremi, Pedro Gonçalves e André Luís.

Lista de melhores marcadores:



Luis Díaz (FC Porto): 5 golos

Fran Navarro (Gil Vicente): 4

Toni Martínez (FC Porto): 3

Taremi (FC Porto): 3

Pedro Gonçalves (Sporting): 3

André Luís (Moreirense): 3

Darwin Nunez (Benfica): 2

Lucas Veríssimo (Benfica): 2

Roman Yaremchuk (Benfica): 2

Rafael Martins (Moreirense): 2

Waldschmidt (Benfica): 2

Gustavo Sauer (Boavista): 2

Chiquinho (Estoril): 2

André Franco (Estoril): 2

Samuel Lino (Gil Vicente): 2

Simon Banza (Famalicão): 2

Alipour (Marítimo): 2

Beto (Portimonense): 2

Carlos Júnior (Santa Clara): 2

Rui Costa (Santa Clara): 2

João Palhinha (Sporting): 2

Ricardo Horta (Sp. Braga): 2

Daniel dos Anjos (Tondela): 2

Marcos Paulo (Vizela): 2

Guilherme Schettine (Vizela): 2