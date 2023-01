De Guimarães ao Seixal. Assim foi a vida de Gonçalo Borges nas últimas horas. O jogador do FC Porto foi suplente no jogo da equipa principal com o Vitória, em Guimarães, neste sábado. Menos de 24 horas depois, surgiu como titular na equipa B, que defronta o Benfica B no Seixal.

Gonçalo Borges não foi utilizado por Sérgio Conceição no jogo do Berço o que, diga-se, lhe permite estar a jogar na II Liga neste domingo.

O regulamento da Liga é bastante claro nessa matéria: jogadores que estejam na ficha de jogo e não sejam utilizados por mais de 15 minutos podem atuar pela outra equipa, neste caso a secundária.

Quando é que um jogador que atua pela formação principal não pode jogar pela secundária?

Quando jogar mais de 15 minutos e o jogo da equipa B seja menos de 72 horas do início do jogo que disputou.

Eis os três pontos fundamentais para perceber, no Artigo 11.º do Regulamento de Competições.

3. O jogador que, no âmbito de qualquer competição organizada pela Liga Portugal, tenha sido utilizado na equipa principal só pode ser utilizado na equipa B decorridas que sejam 72 horas contadas entre o início do primeiro jogo e o início do segundo.

4. O jogador que, no âmbito de qualquer competição organizada pela Liga Portugal, tenha sido utilizado na equipa B pode ser livremente utilizado no jogo seguinte da equipa principal.

5. A mera inscrição na ficha técnica de jogo de um jogador que não tenha nele sido utilizado por mais de 15 minutos não impede a sua utilização em jogo da outra equipa, independentemente de não estar decorrido o intervalo de 72 horas referido no n.º 3.