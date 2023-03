Gonçalo Borges visitou nesta quinta-feira o Centro Juvenil de Campanhã, instituição de acolhimento de jovens no Porto, numa iniciativa solidária que pretendeu colocar o jogador do FC Porto em convívio com os jovens.

O jogador de 22 anos distribuiu simpatia, sorrisos e até jogou bilhar com os miúdos mais velhos da instituição, além de os ter convidado para o jogo do FC Porto com o Portimonense, marcado para domingo.

O que nos torna humanos é a nossa compaixão com o próximo, a capacidade que temos em criar uma ligação a um desconhecido.

«Fiquei feliz em ver que existe tanto humanismo no Centro Juvenil de Campanhã. Parabéns a toda a equipa que trabalha diariamente para que aquelas crianças e adolescentes possam viver num mundo mais bonito, justo e coeso», reagiu o jogador nas redes sociais ao partilhar algumas fotos dos momentos passados na instituição.

«Aqui continuarei para o que precisarem… encontramo-nos no Estádio do Dragão», terminou o jogador que irá receber os jovens no palco do jogo.