O extremo do FC Porto, Gonçalo Sousa, fraturou o perónio da perna esquerda no jogo da equipa B ante o Mafra, é operado esta segunda-feira e é baixa para o resto da época 2024/25, confirmou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo.

Gonçalo Sousa saiu lesionado aos 73 minutos do jogo ante o Mafra, da 25.ª jornada da II Liga, no domingo, sendo transportado de maca para fora do terreno de jogo. O encontro terminou empatado sem golos.

O camisola 49 dos azuis e brancos, de 18 anos, vinha sendo opção habitual na equipa B, tendo feito 24 jogos, um golo e uma assistência esta época.

Gonçalo Sousa foi estreado por Sérgio Conceição na equipa principal na época passada, na vitória por 3-0 em Chaves, da 32.ª jornada (4 de maio de 2024). Em 2024/25, fez pré-época com a equipa principal, integrando o estágio da equipa na Áustria. Foi depois opção de Vítor Bruno no primeiro jogo oficial da temporada, na Supertaça ganha ao Sporting, tendo sido suplente não utilizado.

De recordar que, na equipa principal, há poucas semanas, Vasco Sousa sofreu também uma fratura do perónio, mas da perna direita.