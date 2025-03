O extremo do FC Porto, Gonçalo Sousa, foi «operado com sucesso» à fratura no perónio da perna esquerda, sofrida no jogo de domingo ante o Mafra, a contar para a 25.ª jornada da II Liga.

Segundo a nota informativa oficial do FC Porto, a operação, realizada esta segunda-feira, «decorreu sem intercorrências, conforme planeado» e Gonçalo Sousa «irá agora iniciar o processo de recuperação aos cuidados do Departamento de Saúde do clube».

Gonçalo Sousa, que enfrenta uma longa paragem e falha o resto desta época, fez 24 jogos, um golo e uma assistência pela equipa B em 2024/25.

O atleta de 18 anos foi estreado por Sérgio Conceição na equipa principal do FC Porto na época passada, na vitória por 3-0 em Chaves, a contar para a 32.ª jornada (4 de maio de 2024). Em 2024/25, fez pré-época com a equipa principal, integrando o estágio da equipa na Áustria. Foi depois opção de Vítor Bruno no primeiro jogo oficial da temporada, na Supertaça ganha ao Sporting, tendo sido suplente não utilizado.